Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-1° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
56 минут назад

Как избежать вздутия живота во время праздников

Ferra.ru

В праздничное время набрать вес очень просто. Доктор Элизабет Филипс, диетолог и клинический нейробиолог, дала шесть советов, как предотвратить вздутие живота и улучшить пищеварение в Новый год и Рождество.

Как избежать вздутия живота во время праздников
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Специалист в области питания и клинический нейробиолог Элизабет Филипс рассказала, как не столкнуться в праздники со вздутием живота. Для нужно соблюдать шесть рекомендаций.

Гулять на свежем воздухе. К примеру, ходьба на средние дистанции поможет улучшить пищеварение и облегчить вздутие. В этом случае еда будет проходить через желудок быстрее, чем в положении сидя.

Отложить на некоторое время перекусы. Перед тем как их есть, дайте желудку четыре часа, чтобы всё успело перевариться.

Тщательнее пережёвывать пищу. Если человек торопится и плохо пережёвывает еду, то желудку становится сложнее переваривать куски пищи. К тому же тщательное пережёвывание снижает риск переедания.

Пить травяные чаи. В таких чаях содержатся вещества, помогающие улучшить пищеварение и избавиться от вздутия живота. Ромашковый чай оказывает успокаивающее и терапевтическое воздействие, имбирный - противовоспалительное, мятный способен снять желудочно-кишечный стресс. Также полезно будет добавить к напитку одну-две палочки корицы.

Улучшить здоровье кишечника. В этом помогут пробиотики. Их лучше всего принимать после еды.

Не употреблять слишком много алкоголя. Если вы выпьете чересчур много спиртного перед приёмом пищи, то у вас может возникнуть расстройство желудка и вздутие живота.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители