Названы качества идеального матраса от боли в спине

Людям с больной спиной идеально подходят матрасы средней жесткости, рассказал невролог федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Валерий Куваев. Он и коммерческий директор компании «СОН.ру» Галина Колокольцева назвали «Ленте.ру» и другие качества идеального матраса.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Матрас должен быть! — с ходу заявляет невролог Куваев. — Это звучит странно, но огромное количество людей спит на кушетках, в креслах или на диванах с составным сиденьем».

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Такой подход к отдыху вредит здоровью, предупреждает врач, так как во время сна мышцы спины должны отдыхать, а не пытаться удерживать тело в удобной позе.

Перед покупкой матраса следует проследить за своим состоянием и заметить, на каких матрасах отлично спалось, а после каких сразу случались обострения боли в спине. Эксперименты можно ставить, например, в гостях или поездках, советует собеседник «Ленты.ру».

«Если сомневаетесь, какой матрас купить, обычно советуют начинать со средней жесткости. Она показывает немного более положительное влияние при частой боли в спине, чем, например, жесткие матрасы», — отметил невролог.

Невролог особо отметил, что при затянувшемся обострении или постоянной боли матрас не поможет, важно записаться к врачу (ортопеду, неврологу или ревматологу). Он подчеркнул, что боль в спине не должна становиться привычной, это ненормально.

Специалистка компании по продаже матрасов Галина Колокольцева рекомендовала выбирать матрас с ортопедическим эффектом, чтобы он правильно поддерживал спину. Если есть ограничения по здоровью, то матрас подбирают по рекомендациям врача. С помощью правильной поддержки такой матрас обеспечит полноценное расслабление и комфортный сон.

«Ортопедический матрас будет аккуратно повторять контуры тела и давать поддержку не только в наиболее «выпуклых» местах, но и там, где изгиб минимален. Благодаря корректной опоре мышцы спящего полноценно расслабляются, человеку удобно и комфортно лежать, что позитивно влияет на качество сна», — эксперт Галина Колокольцева.

За эффект памяти в матрасе отвечает вязкоэластичная пена (Memory foam). Под давлением материал принимает контуры спящего и пластично подстраивается под анатомию. После снятия нагрузки наполнитель еще некоторое время сохраняет полученную форму, а затем медленно возвращается к исходной, разъяснила принцип эксперт. Матрас такого вида подойдет тем, кому нравится эффект погружения.

«Но без этой пены точно можно обойтись, если вы не большой любитель обволакивания и предпочитаете плотность», — добавила Колокольцева.