За сколько на самом деле должна проходить простуда

Как правило, если мы почувствовали симптомы простуды — чихание, насморк, боль в горле, кашель и так далее, то сразу готовимся жить с этим минимум несколько дней. Но оказывается, что, если болезнь не отступает за несколько часов, это уже звоночек, что с нашим иммунитетом что-то не так. Подробнее об этом рассказал врач-терапевт Андрей Звонков.

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По словам Звонкова, здоровый организм способен победить простуду самостоятельно буквально за несколько часов, в крайнем случае — за сутки.

«Любое воспаление должно заканчиваться в течение нескольких часов. То есть вы можете простыть, чихнуть — и выздороветь. Или почихать днём, а на следующий день будете здоровы», — заявил терапевт.

А вот если симптомы через день не исчезли, то уже пора принимать меры. Не обязательно сразу бежать в аптеку — сначала можно обойтись народными средствами: горячим чаем с лимоном или малиной, мёдом, постельным режимом и так далее. И вот только если спустя 2–3 дня не поможет и это, то необходимо обращаться в поликлинику. Возможно, дело уже серьёзнее, чем просто ОРВИ. Например, вы могли словить бушующий сейчас в стране грипп.