Гинеколог развеяла миф о вреде секса во время беременности

Акушер-гинеколог Елена Грошева развеяла миф об опасности интимной близости во время беременности. Эксперт поделилась мнением в беседе с "Лентой.ру".

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Медик подчеркнула, что беременность – не болезнь, а физиологическое состояние, которое чаще всего не требует специального охранительного режима и отказа от секса. По словам гинеколога, интимная близость безвредна как для будущей матери, так и для ребенка.

В первом триместре врачи настаивают на отказе от секса, если проявляются следующие симптомы:

"Если же появились кровянистые выделения, тянущие боли в животе, а на осмотре акушер-гинеколог сообщил о гипертонусе матки или о низком прикреплении плаценты, от половой жизни необходимо временно отказаться".

Во втором триместре плод начинает активно развиваться, из-за чего многие пары опасаются заниматься сексом. Но, по словам Грошевой, секс не способен вызвать преждевременные роды.

"Избегайте интимной близости только в случае гематомы или кровотечения, низко расположенной плаценты, короткой шейки матки, подтекания околоплодных вод и других патологий беременности", –подчеркнула специалист.

В третьем триместре отказ от секса необходим, если имеет место угроза ранних родов, низкое расположение плаценты, раннее раскрытие шейки матки, подтекание околоплодных вод и многоплодная беременность.