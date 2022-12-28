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1 час назад

Гинеколог предупредила беременных об опасности новогодних развлечений

Lenta.ruиещё 2

Воздержаться от посещения сауны и катания на лыжах призвала беременных врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, гемостазиолог, руководитель экспертного центра женского здоровья Института репродуктивной медицины REMEDI Мария Селихова. Она предупредила ожидающих рождения ребенка женщин об опасности популярных новогодних развлечений в беседе с «Лентой.ру».

Гинеколог предупредила беременных об опасности новогодних развлечений
Фото: Лента.руЛента.ру

По словам Селиховой, во время беременности лучше выбирать размеренный досуг: прогулки на свежем воздухе, йогу, пилатес. Кроме того, добавила она, очень полезно заняться творчеством: посещать мастер-классы по живописи, кулинарии, гончарному делу, выставки и театр.

«Катание на коньках, лыжах и сноуборде отложите до следующего сезона. Во время занятий можно получить травму малого таза, упасть на живот или промежность, что способно вызвать отслойку плаценты, кровотечение или гибель плода. Даже если чувствуете себя уверено с точки зрения навыков и баланса, могут толкнуть или сбить другие люди», — объяснила специалистка.

От посещения бани и сауны тоже стоит отказаться, даже в первом триместре, продолжила гинеколог.

«Перегревание и дополнительные физические нагрузки могут спровоцировать прерывание беременности. Расслабить мышцы поможет теплый душ», — заключила она.

Ранее акушер-гинеколог Мария Филатова заявила, что прививки могут сохранить здоровье матери, ребенка, а в некоторых случаях — спасти жизнь женщин со слабым здоровьем. Она уточнила, что беременным не стоит пренебрегать вакцинацией от коронавируса.

Здоровье,Мария Филатова,
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