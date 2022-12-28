Гинеколог предупредила беременных об опасности новогодних развлечений

«Катание на коньках, лыжах и сноуборде отложите до следующего сезона. Во время занятий можно получить травму малого таза, упасть на живот или промежность, что способно вызвать отслойку плаценты, кровотечение или гибель плода. Даже если чувствуете себя уверено с точки зрения навыков и баланса, могут толкнуть или сбить другие люди», — объяснила специалистка.