Ученые установили, как сбросить вес без диет и тренировок

Ученые из Университета Хуарес-дель-Эстадо-де-Дуранго в Мексике выяснили: медленное питание эффективно помогает сбросить вес. Исследование было опубликовано в журнале Pediatric Obesit.
Команда набрала 54 добровольца, которых разделила на две группы. Члены первой должны были пережевывать каждый кусок пищи в течение 30 секунд, вторая группа ела с нормальной скоростью. Эксперимент продолжался год, в это время испытуемые не занимались физическими упражнениями и не сидели на специальных диетах. Спустя полгода исследования участники первой группы потеряли около 2 кг (от 3% до 5% своего веса за год), а добровольцы из второй группы набрали более 3 кг (за год прибавили от 7% до 8% от изначального веса).
«Медленный прием пищи эффективен, так как он дает организму больше времени понять, что желудок полон. Если съесть еду слишком быстро, то мозг не успеет понять, что человек сыт, и чувство голода не пропадет. Человек будет переедать», – отметили ученые.
Исследователи также посоветовали выпивать стакан воды перед едой и избегать перекусов между приемами пищи для достижения более выраженного результата.