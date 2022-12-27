Ученые установили, как сбросить вес без диет и тренировок

Команда набрала 54 добровольца, которых разделила на две группы. Члены первой должны были пережевывать каждый кусок пищи в течение 30 секунд, вторая группа ела с нормальной скоростью. Эксперимент продолжался год, в это время испытуемые не занимались физическими упражнениями и не сидели на специальных диетах. Спустя полгода исследования участники первой группы потеряли около 2 кг (от 3% до 5% своего веса за год), а добровольцы из второй группы набрали более 3 кг (за год прибавили от 7% до 8% от изначального веса).