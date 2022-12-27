Выяснилось, почему женщинам вредно есть в компании

Учёные провели прекрасное исследование и выяснили: если женщина ест в одиночестве, у неё меньше шансов объесться, чем если она трапезничает в компании. К такому выводу пришли учёные из Бирмингемского университета. Результаты работы появились в журнале Appetite.

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По расчётам спецов, женщины могут набирать до 4 кг за год, если хотя бы один раз в день обедают в компании.

В эксперименте приняли участие 26 женщин. Шесть дней они сначала обедали в компании, затем в одиночку. В среднем участницы съели на 540 калорий больше за три дня, когда у них был компаньон, — 150 ккал за один день.

Специалисты решили, что всё дело в дружеской беседе, которая сопровождает совместную трапезу. Слово за слово, и вот уже все тарелки опустели — несите новые.