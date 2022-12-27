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1 час назад

Диетолог назвала способы избежать вздутия живота во время праздников

Lenta.ruиещё 1

Чтобы избежать вздутия живота во время праздников, необходимо тщательно пережевывать пищу и сократить потребление алкоголя, считает диетолог Элизабет Филиппс. Она назвала способы предотвратить вздутие живота в материале для Express.

Диетолог назвала способы избежать вздутия живота во время праздников
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Филиппс посоветовала не сидеть после обильного приема пищи, а прогуляться медленным шагом, чтобы улучшить процесс пищеварения. Специалистка также предложила отказаться от перекусов и делать четырехчасовые перерывы между едой.

«Чем быстрее вы перекусите, тем дольше вы будете чувствовать вздутие живота, так как вы не дали желудку достаточно времени для переваривания», — объяснила она.

Диетолог порекомендовала не набрасываться на еду за праздничным столом, а есть медленно и тщательно пережевывать пищу.

«Более длительное пережевывание не только помогает пищеварению и снижает риск образования вздутия живота, но и снижает вероятность переедания, так как мозг успевает осознать, что вы насытились», — пояснила Филиппс.

Помимо этого специалистка предложила пить травяной чай для улучшения пищеварения и принимать пробиотики для кишечника после еды.

«Мятный чай отлично снимает напряжение желудочно-кишечного тракта, имбирный чай обладает противовоспалительными свойствами, а ромашка может оказывать успокаивающее и терапевтическое действие», — сказала диетолог.

В заключение Филиппс призвала не злоупотреблять алкоголем, поскольку избыток жидкости может замедлить процесс переваривания, что способно привести к вздутию живота и неприятным ощущениям.

Здоровье,
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