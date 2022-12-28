Терапевт назвала анемию одной из причин снижения аппетита

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что пониженный аппетит может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. В их числе инфекции, анемия, хроническая сердечная недостаточность.

Тяга к еде может снижаться при любой инфекции, а также при анемии, которая сопровождается упадком сил, отметила она в беседе с «Москвой 24».