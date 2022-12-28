Терапевт назвала анемию одной из причин снижения аппетита

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что пониженный аппетит может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. В их числе инфекции, анемия, хроническая сердечная недостаточность.
Тяга к еде может снижаться при любой инфекции, а также при анемии, которая сопровождается упадком сил, отметила она в беседе с «Москвой 24».
«Очень часто аппетит снижается при хронической сердечной недостаточности. Сердце плохо работает, плохо сокращается, плохо насыщает весь организм кислородом. Организм испытывает энергетический и кислородный голод», — отметила Романенко.
Ранее, как передавала НСН, профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва дала советы по питанию в преддверии новогодних праздников.