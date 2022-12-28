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18 минут назад

Терапевт Романенко назвала анемию одной из причин снижения аппетита

RT на русскомиещё 2

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что пониженный аппетит может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. В их числе инфекции, анемия, хроническая сердечная недостаточность.

Терапевт назвала анемию одной из причин снижения аппетита
Фото: RTRT

Тяга к еде может снижаться при любой инфекции, а также при анемии, которая сопровождается упадком сил, отметила она в беседе с «Москвой 24».

«Очень часто аппетит снижается при хронической сердечной недостаточности. Сердце плохо работает, плохо сокращается, плохо насыщает весь организм кислородом. Организм испытывает энергетический и кислородный голод», — отметила Романенко.

Ранее, как передавала НСН, профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва дала советы по питанию в преддверии новогодних праздников.

Здоровье,Маргарита Королева,ФМБА России,
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