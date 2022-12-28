Правда ли, что от бюстгальтера может расти живот

В то время как одни женщины носят бюстгальтеры на постоянной основе, другие отказываются от них навсегда. У противников бюстгальтеров довольно много веских аргументов. Согласно одному из них, лифчик способен увеличить объем живота. Так ли это на самом деле? Выяснял "Рамблер".

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Бюстгальтер защищает нежную кожу груди от прямого контакта с одеждой, а также поддерживает ее – что может быть крайне важно для обладательниц пышных форм.

Но вместе с тем очень часто бюстгальтер сдавливает тело, из-за чего в организме появляются застои. Они, в свою очередь, вызывают отечность, из-за которой руки, ноги и живот опухают и становятся больше. Стоит ли говорить о том, что жесткий бюстгальтер сдавливает тело женщины не менее шести часов ежедневно. И последствия этого воздействия вскоре становятся видны невооруженным глазом.

И это еще не все. Поддерживать в тонусе мышцы кора помогает глубокое диафрагмальное дыхание. Но девушкам не удается делать правильные вдохи и выдохи, поскольку жесткие косточки бюстгальтера, как правило, расположены в основании тех самых мышц.

Обладательницам больших размеров едва ли удастся полностью отказаться от бюстгальтеров. Без поддержки нижнего белья объемная грудь может доставлять массу неудобств в повседневной жизни. В таком случае специалисты советуют отдавать предпочтение мягким лифчикам без косточек и "пушапа" с удобными лямками. Такие модели будут исправно выполнять свою функцию и при этом едва ли доставят дискомфорт.