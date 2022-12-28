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2 часа назад

Правда ли, что от бюстгальтера может расти живот

Мира Маркина

В то время как одни женщины носят бюстгальтеры на постоянной основе, другие отказываются от них навсегда. У противников бюстгальтеров довольно много веских аргументов. Согласно одному из них, лифчик способен увеличить объем живота. Так ли это на самом деле? Выяснял "Рамблер".

Правда ли, что от бюстгальтера может расти живот
Фото: UnsplashUnsplash

Бюстгальтер защищает нежную кожу груди от прямого контакта с одеждой, а также поддерживает ее – что может быть крайне важно для обладательниц пышных форм.

Но вместе с тем очень часто бюстгальтер сдавливает тело, из-за чего в организме появляются застои. Они, в свою очередь, вызывают отечность, из-за которой руки, ноги и живот опухают и становятся больше. Стоит ли говорить о том, что жесткий бюстгальтер сдавливает тело женщины не менее шести часов ежедневно. И последствия этого воздействия вскоре становятся видны невооруженным глазом.

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И это еще не все. Поддерживать в тонусе мышцы кора помогает глубокое диафрагмальное дыхание. Но девушкам не удается делать правильные вдохи и выдохи, поскольку жесткие косточки бюстгальтера, как правило, расположены в основании тех самых мышц.

Обладательницам больших размеров едва ли удастся полностью отказаться от бюстгальтеров. Без поддержки нижнего белья объемная грудь может доставлять массу неудобств в повседневной жизни. В таком случае специалисты советуют отдавать предпочтение мягким лифчикам без косточек и "пушапа" с удобными лямками. Такие модели будут исправно выполнять свою функцию и при этом едва ли доставят дискомфорт.

Если в вашем арсенале осталось множество соблазнительных, но неудобных моделей, не стоит от них избавляться. Просто надевайте их незадолго до романтического вечера, а не в начале дня.

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