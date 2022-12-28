Диетолог рассказала об опасности вяжущей хурмы

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

В хурме содержится множество полезных веществ, в том числе витамин С, йод, железо, магний, калий. При этом некоторым людям надо относиться к данному продукту с осторожностью, полагает диетолог, гастроэнтеролог Наталья Сычева. Хурма может быть небезопасной для здоровья из-за повышенного содержания танинов, придающих ей вяжущий вкус, передает радио Sputnik.

Танины – это дубильные вещества, вызывающие чувство онемения в ротовой полости, из-за которых глотать становится некомфортно. Людям, страдающим нарушением глотания, которые не могут хорошо пережевывать пищу, к примеру, из-за заболевания зубов, необходимо быть осторожными при употреблении вяжущей хурмы. Детям до 3 лет лучше хурму не давать, поскольку у них вяжущий вкус может нарушить процесс глотания.

Людям, страдающим сахарным диабетом, также не стоит злоупотреблять хурмой, так как она может спровоцировать резкий рост уровня глюкозы в крови. Рекомендуется соблюдать дозировку употребления хурмы - оптимальная порция составляет 50-200 граммов. Лучше всего есть хурму после обеда, как десерт, либо сочетать с орехами - они, благодаря жиру, дают меньший скачок сахара в крови.