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4 часа назад

Диетолог рассказала об опасности вяжущей хурмы

Вести Подмосковья

Диетолог рассказала об опасности вяжущей хурмы
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

В хурме содержится множество полезных веществ, в том числе витамин С, йод, железо, магний, калий. При этом некоторым людям надо относиться к данному продукту с осторожностью, полагает диетолог, гастроэнтеролог Наталья Сычева. Хурма может быть небезопасной для здоровья из-за повышенного содержания танинов, придающих ей вяжущий вкус, передает радио Sputnik.

Танины – это дубильные вещества, вызывающие чувство онемения в ротовой полости, из-за которых глотать становится некомфортно. Людям, страдающим нарушением глотания, которые не могут хорошо пережевывать пищу, к примеру, из-за заболевания зубов, необходимо быть осторожными при употреблении вяжущей хурмы. Детям до 3 лет лучше хурму не давать, поскольку у них вяжущий вкус может нарушить процесс глотания. 

Людям, страдающим сахарным диабетом, также не стоит злоупотреблять хурмой, так как она может спровоцировать резкий рост уровня глюкозы в крови. Рекомендуется соблюдать дозировку употребления хурмы - оптимальная порция составляет 50-200 граммов. Лучше всего есть хурму после обеда, как десерт, либо сочетать с орехами - они, благодаря жиру, дают меньший скачок сахара в крови.

По словам диетолога, наибольшее число танинов содержится в кожуре, поэтому можно или снять ее, или обдать кипятком, чтобы уменьшить вяжущий эффект. Можно также заморозить, а затем разморозить плоды. Убрать вяжущее ощущение после того, как вы съели хурму, можно при помощи полоскания рта теплой водой, заключила эксперт.

Здоровье,Наталья Сычева,
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