Невролог раскрыла причину головной боли после секса

Она отметила, что существуют разные причины возникновения головной боли после секса. Однако самая распространенная из них — нехватка свежего воздуха в комнате. Дело в том, что во время секса в помещении повышается концентрация углекислого газа, поэтому эксперт посоветовала проветривать комнату после занятий любовью.

Она посоветовала проветривать комнату перед сном даже если перед этим там не занимались сексом. По ее словам, можно делать это и за полчаса, и за пять минут до отхода ко сну. Здесь нужно исходить из собственного комфорта.