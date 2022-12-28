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2 часа назад

Невролог Царева: после секса голова болит из-за нехватки воздуха

Мария Каткова

Врач-невролог и сомнолог Елена Царева рассказала о причинах боли головы после секса. Об этом сообщает радио Sputnik.

Невролог раскрыла причину головной боли после секса
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Она отметила, что существуют разные причины возникновения головной боли после секса. Однако самая распространенная из них — нехватка свежего воздуха в комнате. Дело в том, что во время секса в помещении повышается концентрация углекислого газа, поэтому эксперт посоветовала проветривать комнату после занятий любовью.

Она посоветовала проветривать комнату перед сном даже если перед этим там не занимались сексом. По ее словам, можно делать это и за полчаса, и за пять минут до отхода ко сну. Здесь нужно исходить из собственного комфорта.

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Ранее сообщалось, что выяснилось, каким должен быть примирительный секс.

Здоровье,Елена Царева,
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