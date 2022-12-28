Разоблачен модный метод похудения за пять минут в день

Тренер по растяжке и хореограф София Яланская разоблачила модный метод похудения при помощи упражнений с так называемым валиком Фукуцудзи. В беседе с «Лентой.ру» она заявила, что ждать от него чудес нет смысла.

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По словам Яланской, при занятиях по методу Фукуцудзи рекомендуют по пять минут в день лежать на валике из полотенца, соединив мизинцы рук и большие пальцы ног. «Люди ожидают, что пятиминутное лежание на валике исправит осанку, избавит от отеков, увеличит рост и даже поможет похудеть», — объяснила она.

Яланская уверена, что упражнения с валиком такого эффекта не дадут. Они способны лишь вернуть пояснице естественное положение и немного растянуть квадратную мышцу поясницы. «Что же касается похудения, уменьшения талии, лимфодренажа, коррекции роста и лечения других бед, с которыми сталкивается практически любая женщина, — это все неправда», — утверждает она.