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29 минут назад

Эндокринолог Плещева: в Новом году стоит добавить в распорядок дня завтрак

Газета.Ru

Врач-эндокринолог, диетолог Анастасия Плещева в интервью Life призвала россиян ввести в распорядок дня завтрак и никогда не забывать о нем. Она отметила, что многие, спеша на работу или учебу, пренебрегают утренним приемом пищи.

Эндокринолог: в Новом году стоит добавить в распорядок дня завтрак
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Первое, что вы должны делать во благо своего организма, — это начать день со вкусного завтрака. Я очень люблю комби-завтрак. Какие-то продукты белковой природы, то есть яйца, омлет, может быть, глазунья, но помним, что яйца лучше все-таки в жидком виде усваиваются», — отметила Плещева.

Специалист добавила, что кроме полноценного завтрака не стоит отказываться от качественного обеда и ужина. Также, она посоветовала исключить углеводы из вечерней трапезы. Кроме того, Плещева рекомендовала не запивать еду сладкими напитками и отказаться от майонезных заправок.

Ранее врач-диетолог Первой Градской больницы им. Н. Н. Пирогова, эксперт телеканала «Доктор» Светлана Исакова рассказала «Газете.Ru», как сделать новогодний стол более полезным. По ее словам, необходимо заменить некоторые ингредиенты в традиционных праздничных салатах на менее калорийные.

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