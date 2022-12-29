Эндокринолог: в Новом году стоит добавить в распорядок дня завтрак

«Первое, что вы должны делать во благо своего организма, — это начать день со вкусного завтрака. Я очень люблю комби-завтрак. Какие-то продукты белковой природы, то есть яйца, омлет, может быть, глазунья, но помним, что яйца лучше все-таки в жидком виде усваиваются», — отметила Плещева.