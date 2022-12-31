Какой вред алкоголь может причинить людям, соблюдающим диету

«Нужно быть очень аккуратным людям, которые худеют, потому что они привыкли к тому, что хорошо переносят большие дозы алкоголя, а на фоне предновогодней диеты "вырубить" может и гораздо меньшая доза. Мы такое достаточно часто видим у нас в клинике», — подчеркнула Залетова.