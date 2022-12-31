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39 минут назад

Какой вред алкоголь может причинить людям, соблюдающим диету

Ferra.ruиещё 7

Врач-диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова предупредила о том, что людям, которые стремятся похудеть, в частности перед Новым годом, и соблюдают различные диеты, алкоголь нужно пить очень осторожно.

Какой вред алкоголь может причинить людям, соблюдающим диету
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Врач отметила, что на способность человека переносить алкоголь влияет здоровье печени. Но важно помнить ещё и о том, что люди с лишним весом лучше реагируют на спиртное, чем худые.

Поэтому не стоит налегать на горячительные напитки в новогоднюю ночь, если вы соблюдаете диету.

«Нужно быть очень аккуратным людям, которые худеют, потому что они привыкли к тому, что хорошо переносят большие дозы алкоголя, а на фоне предновогодней диеты "вырубить" может и гораздо меньшая доза. Мы такое достаточно часто видим у нас в клинике», — подчеркнула Залетова.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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