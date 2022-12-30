Опасный диагноз заставил женщину похудеть на 29 килограммов

Жительница Великобритании сбросила 29 килограммов после того, как узнала об опасном диагнозе. Об этом сообщает Liverpool Echo.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Во время второй беременности 39-летняя Фиона Фоулдер попала в реанимацию с тяжелой астмой. Следующие несколько лет она мучалась от симптомов этого заболевания, и ее девять раз подключали к аппарату жизнеобеспечения. Единственным спасением казался экспериментальный препарат, однако она не могла его принимать из-за избыточного веса.

«Врачи сказали, что если я не похудею, то могу умереть уже через год», — вспоминает женщина.

Фоулдер испугалась, что не сможет увидеть, как взрослеют ее дети, и решила заставить себя похудеть. Попытки сбросить вес самостоятельно не увенчались успехом, поэтому женщина обратилась в организацию по снижению веса. В итоге ей удалось похудеть до 69 килограммов.

По словам Фоулдер, экспериментальное лекарство изменило ее жизнь.

«Я все еще ложусь в больницу, но мне больше не требуется реанимация, и это случается пару раз в год, а не каждый месяц», — утверждает она.