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1 час назад

Дерматолог Гришина: стресс вызывает преждевременное старение кожи

Газета.Ruиещё 1

Стресс вызывает преждевременное старение кожи, заявила в беседе с ФАН врач-дерматолог Натэла Гришина. Она пояснила, что в состоянии нервного напряжения надпочечники вырабатывают кортизол и адреналин, которые оказывают мощное воздействие на кожные покровы. Выброс этих гормонов провоцирует расширение капилляров, сосуды становятся хрупкими, на коже появляются отеки и раздражения, добавила специалист.

Cтресс вызывает преждевременное старение кожи
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Если человек генетически предрасположен к таким заболеваниям как: акне, экзема, псориаз, то выброс кортизола, провоцирует вспышки этих заболеваний и ухудшения состояния. Кортизол также замедляет регенерацию тканей, так как снижает естественную выработку коллагена и гиалуроновой кислоты. Кожа начинает резко стареть, потому что коллаген и гиалуроновая кислота — это дермальный матрикс, который придает коже молодость, упругость и увлажненность", — объяснила Гришина.

Кроме того, по ее словам, из-за стресса кожа плохо заживает при воспалениях, микропорезах или микротравмах.

Здоровье,
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