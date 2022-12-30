Cтресс вызывает преждевременное старение кожи

"Если человек генетически предрасположен к таким заболеваниям как: акне, экзема, псориаз, то выброс кортизола, провоцирует вспышки этих заболеваний и ухудшения состояния. Кортизол также замедляет регенерацию тканей, так как снижает естественную выработку коллагена и гиалуроновой кислоты. Кожа начинает резко стареть, потому что коллаген и гиалуроновая кислота — это дермальный матрикс, который придает коже молодость, упругость и увлажненность", — объяснила Гришина.