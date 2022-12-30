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3 часа назад

МАГАТЭ сообщило о взрывах вблизи Запорожской АЭС

Говорит Москваиещё 2

Из-за обстрела повреждена и отключена резервная линия электропередачи. Об этом говорится в заявлении директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на сайте организации. «Масштабы ущерба пока неясны, но работы по ремонту уже ведутся. Международное агентство по атомной энергии продолжает консультации с Украиной и Россией, направленные на скорейшее создание зоны ядерной безопасности вокруг станции», — указано в сообщении. Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сказал ТАСС, что повреждение резервной ЛЭП не отразится на работе станции. «Пока работает вторая линия напряжением в 750 киловольт», — уточнил собеседник агентства.

Здоровье,Ренат Карчаа,МАГАТЭ,Росэнергоатом,
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