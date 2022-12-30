Опасно ли позволять себе больше есть в новогодние каникулы

Допустим, вы весь год стараетесь питаться правильно и вести здоровый образ жизни. Но в праздничный период очень велик соблазн «сорваться» и позволить себе большего. Стоит ли переживать по этому поводу? Учёные провели несколько исследований.

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Есть исследования, которые показывают, что прибавка в весе в праздничный сезон может происходить. Но в среднем это не так драматично — около 0,7 кг. Однако, поскольку люди сложны и разнообразны, другие работы показывают, что, несмотря на значительное увеличение общего потребления энергии и снижение качества рациона, прибавки в весе не происходит.

Кроме того, организм может приспосабливаться к изменениям, чтобы сохранять процессы в нормальном состоянии. Например, регулируются температура тела, уровень сахара в крови, кровяное давление и др. Этот принцип также применим к нашему питанию и обмену веществ. Если мы едим больше в течение одного или двух праздничных дней (или даже недель), наша биология работает так, чтобы свести последствия к минимуму.