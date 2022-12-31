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1 час назад

Чем опасно регулярное употребление шампанского для мозга

Ferra.ruиещё 7

Валентин Скрябин, заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы, предупредил россиян о последствиях регулярного употребления шампанского, его цитируют РИА Новости. Это, например, может повредить зубную эмаль и повысить риск возникновения головных болей и мигреней.

Чем опасно регулярное употребление шампанского для мозга
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Врач отметил, что шампанское опьяняет намного быстрее, нежели красное или белое вино:

“ученые предполагают, что это происходит из-за углекислого газа, содержащегося в пузырьках, который ускоряет всасывание алкоголя в кишечнике. Кстати, углекислый газ, который образуется в результате добавления дополнительного сахара и дрожжей в процессе брожения, может также повредить зубную эмаль”

Специалист добавил, что при употреблении алкоголя "замедляется" метаболизм других питательных веществ, необходимых для энергии вашего организма. По его словам, основной вред здоровью наносит этанол, содержащийся в алкоголе.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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