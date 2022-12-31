Чем опасно регулярное употребление шампанского для мозга

“ученые предполагают, что это происходит из-за углекислого газа, содержащегося в пузырьках, который ускоряет всасывание алкоголя в кишечнике. Кстати, углекислый газ, который образуется в результате добавления дополнительного сахара и дрожжей в процессе брожения, может также повредить зубную эмаль”