Гинеколог раскрыла влияние лимонов на срок менструации

Существует миф о том, что для того, чтобы отсрочить менструацию на несколько дней, необходимо ежедневно съедать по одному лимону в течение недели. Влияние лимонов на срок менструации раскрыла акушер-гинеколог сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник» Анастасия Соколовская в беседе с «Газетой.Ru».

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По словам врача, лимон содержит витамин С, который в большом количестве может укрепить стенки сосудов. Это может уменьшить выделения во время менструации до их полного прекращения.

Однако это опасный метод — чрезмерное потребление лимонов вызывает передозировку витаминов.

«Трудно сказать заранее, как именно большое количество витамина С подействует на каждую конкретную женщину», — отметила гинеколог.