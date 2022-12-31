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3 часа назад

Гинеколог Овсепян: грипп опасен для женской репродуктивной системы

Ura.Ru

Грипп опасен негативными последствиями для женской репродуктивной системы. Об этом рассказала врач-гинеколог, кандидат медицинских наук Нона Овсепян.

Гинеколог: грипп опасен для женской репродуктивной системы
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Грипп наиболее опасен своими осложнениями и негативными последствиями для различных систем организма, в том числе женской репродуктивной системы», — рассказала Овсепян изданию «Ридус».

Она уточнила, что после заболевания часто возникают нарушения менструального цикла.

Она также отметила, что в группе риска находятся беременные женщины.

«Возможные осложнения и последствия вирусной инфекции для течения беременности, роста и развития плода непосредственно зависят от срока инфицирования и исходного состояния здоровья беременной», — сказала Овсепян.

Наиболее опасный период — первый триместр, когда у ребенка формируются органы и системы, в это время следует быть особенно осторожными.

Здоровье,
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