Гинеколог: грипп опасен для женской репродуктивной системы

Грипп опасен негативными последствиями для женской репродуктивной системы. Об этом рассказала врач-гинеколог, кандидат медицинских наук Нона Овсепян.
«Грипп наиболее опасен своими осложнениями и негативными последствиями для различных систем организма, в том числе женской репродуктивной системы», — рассказала Овсепян изданию «Ридус».
Она уточнила, что после заболевания часто возникают нарушения менструального цикла.
Она также отметила, что в группе риска находятся беременные женщины.
«Возможные осложнения и последствия вирусной инфекции для течения беременности, роста и развития плода непосредственно зависят от срока инфицирования и исходного состояния здоровья беременной», — сказала Овсепян.
Наиболее опасный период — первый триместр, когда у ребенка формируются органы и системы, в это время следует быть особенно осторожными.