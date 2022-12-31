Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+10° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Это лучшие завтраки для плоского живота

Ferra.ru

Лучшие завтраки, в период, когда вы пытаетесь добиться плоского живота, включают в себя продукты с большим количеством клетчатки и белка. Диетологи специально для Eat this, not that! перечислили такие блюда.

Это лучшие завтраки для плоского живота
Фото: Ferra.ruFerra.ru

1. Овсяная каша

По заверениям специалистов, клетчатка в овсянке помогает нам чувствовать себя сытыми дольше. Кроме того, она улучшает пищеварение.

2. Яйца

В одном исследовании, яичный завтрак в сочетании с диетой с дефицитом калорий помог участникам сбросить больше веса, чем тем, кто ел мучное на завтрак. В целом, яйца — отличный источник белка.

3. Протеиновые коктейли

Такой коктейль поможет вам сделать живот более плоским, контролируя калорийность завтрака и обеспечивая организм 20-30 граммами белка.

4. Греческий йогурт

Если вам хочется сладкого по утрам, вам подойдёт белковый греческий йогурт с фруктами и орехами.

5. Колбаса из индейки или курицы

Это даст вам больше белка, чем обычная свинина.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители