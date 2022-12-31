Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+13° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
42 минуты назад

Стало известно, можно ли лечиться алкоголем при простуде

Секрет Фирмыиещё 1

Многие считают, что алкоголь — одно из популярных средств «народной медицины». Некоторые учат лечить горло горячим пивом, другие — сбивать температуру водкой с перцем. С точки зрения медицины всё это не только неэффективно, но и вредно, рассказал терапевт, аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог Александр Андреев. Во время простуды силы и так тратятся на борьбу с заболеванием. А алкоголь будет отвлекать на себя дополнительно внимание ресурсов.

Стало известно, можно ли лечиться алкоголем при простуде
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Организм, вместо того, чтобы бороться с микробами, будет работать над переработкой выпитого, предупредил врач в беседе с «Газетой.Ru».

Любые алкогольные напитки также снижают работоспособность печени. А ведь именно этот орган наравне с иммунной системой подавляет активность вирусов и бактерий. Даже незначительная порция алкоголя замедлит процесс выздоровления. Даже если вы выпьете самое дорогое вино на свете.

Никакого полезного для здоровья спиртного просто не существует, подчеркнул врач.

А в сочетании с повышенной температурой алкоголь может дать и сильную нагрузку на сердце, а также вызывать выраженную тахикардию и аритмию — нарушение частоты и ритма сердечных сокращений.

Не пейте, дорогие россияне. Особенно, если болеете.

Здоровье,Александр Андреев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители