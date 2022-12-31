Стало известно, можно ли лечиться алкоголем при простуде

Многие считают, что алкоголь — одно из популярных средств «народной медицины». Некоторые учат лечить горло горячим пивом, другие — сбивать температуру водкой с перцем. С точки зрения медицины всё это не только неэффективно, но и вредно, рассказал терапевт, аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог Александр Андреев. Во время простуды силы и так тратятся на борьбу с заболеванием. А алкоголь будет отвлекать на себя дополнительно внимание ресурсов.

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Организм, вместо того, чтобы бороться с микробами, будет работать над переработкой выпитого, предупредил врач в беседе с «Газетой.Ru».

Любые алкогольные напитки также снижают работоспособность печени. А ведь именно этот орган наравне с иммунной системой подавляет активность вирусов и бактерий. Даже незначительная порция алкоголя замедлит процесс выздоровления. Даже если вы выпьете самое дорогое вино на свете.

Никакого полезного для здоровья спиртного просто не существует, подчеркнул врач.

А в сочетании с повышенной температурой алкоголь может дать и сильную нагрузку на сердце, а также вызывать выраженную тахикардию и аритмию — нарушение частоты и ритма сердечных сокращений.