«Да, рассол хорош при похмелье. Но можно вместо рассола использовать регидрон, который используется при отравлениях. Но если вы любите рассол, то можно принимать в небольших дозах его, так как он содержит соль. Это обязательно должен быть соленый рассол, а не маринованный, потому что в последнем содержится уксус, который является промежуточным продуктом распада алкоголя. Он, наоборот, усиливает интоксикацию», — предупредил он.