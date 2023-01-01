Раскрыты противопоказания для похода в баню

Противопоказания для похода в баню раскрыла «Мосленте» профессиональная банщица Ирина Гордеева . Она заявила, что парную не стоит посещать при воспалительных и инфекционных процессах в организме.

«В баню ни в ком случае нельзя ходить в нетрезвом виде», — подчеркнула Гордеева. Алкоголь воздействует на красные кровяные тельца, поэтому нахождение в парной после употребления спиртного может привести к образованию тромбов, микроинсульту и микроинфаркту.