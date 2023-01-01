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3 часа назад

Раскрыты противопоказания для похода в баню

Мослента

Противопоказания для похода в баню раскрыла «Мосленте» профессиональная банщица Ирина Гордеева. Она заявила, что парную не стоит посещать при воспалительных и инфекционных процессах в организме.

Раскрыты противопоказания для похода в баню
Фото: МослентаМослента

«В баню ни в ком случае нельзя ходить в нетрезвом виде», — подчеркнула Гордеева. Алкоголь воздействует на красные кровяные тельца, поэтому нахождение в парной после употребления спиртного может привести к образованию тромбов, микроинсульту и микроинфаркту.

«Также во время острых стадий язв ЖКТ поход в баню стоит отложить, чтобы не спровоцировать активизацию кровотока», — сказала специалист.

Здоровье,Ирина Гордеева,
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