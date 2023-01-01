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1 час назад

Народные средства не помогут: врач рассказал, как пережить новогоднее похмелье

СОВА

Что делать, если сильно переборщил с алкоголем в новогоднюю ночь и необходимо быстро и эффективно восстановиться, чтобы продолжить праздновать. Советы врача-гепатолога, гастроэнтеролога, вирусолога Екатерины Заботиной.

Народные средства не помогут: врач рассказал, как пережить похмелье
Фото: СОВАСОВА

По словам специалиста, похмелье развивается из-за обезвоживания и отравления организма продуктами переработки алкоголя. Врач советует обильно пить. Подойдёт всё, что восполнит потерю жидкости. Например, чистая вода без газа, соки, компоты, вода с мёдом, сладкий чай с лимоном.

– Нужно поесть. Вашей печени, которая на следущий день продолжит неустанно ликвидировать последствия шумного бала, необходимы: легкоусваиваемый белок (яйца, рыба), сложные углеводы (цельнозерновой хлеб, крупы), витамины и антиоксиданты (овощи и фрукты). Помимо этого, не стоит употреблять жирную и острую пищу, особенно, если наелись её накануне, – делится специалист.

Врач-гепатолог отметила, что не стоит устраивать трудотерапию, так как это совершенно лишняя нагрузка на сердечно-сосудистую систему, которой и так тяжело. Лучшее решение в таком состоянии - поспать.

– Организм же не железный. Не планируйте после новогоднего застолья интенсивный рабочий день. Отоспитесь, дайте организму восстановиться.

Кроме этого, врач советует как можно больше гулять на свежем воздухе. А вот пить крепкий рассол с уксусом, чёрный кофе, газированные напитки - строго противопоказано. Они раздражают уставшую слизистую оболочку желудка, которая вывозила все излишества накануне, считает специалист.

– И тем более нельзя похмеляться. Может, сначала и станет хорошо, но потом наша верная печень опять переработает всё это до токсичного ацетальдегида и станет еще хуже.

Гепатолог также подчеркивает, что не стоит пить сорбенты. Врач считает их бесполезными, особенно те препараты, которые содержат аспирин и высокие дозы витамина С. Эти компоненты раздражают желудок, может стать еще хуже. Ранее стало известно, что в России подорожает крепкий алкоголь, а также шампанское.

Здоровье,
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