Россиянам рассказали, как быстро протрезветь 1 января

Новый год уже наступил, а вы ещё, как говорится, на старых дрожжах? На самом деле, эту досадную оплошность исправить довольно просто. Да, за несколько минут протрезветь не получится, но можно принять меры, которые сократят время ожидания.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Терапевт Екатерина Филимонова рассказала, как протрезветь «по науке», а как пытаться прийти в форму ни в коем случае нельзя. Прежде всего, надо смириться с тем, что вы уже пьяны, и алкоголь уже вовсю воздействует на мозг.

«Вы удивитесь, но есть умники, которые продолжают пить, чтобы протрезветь. Но первым делом нужно выпить любой адсорбент. Так вы нейтрализуете действие алкоголя, который выпит недавно и ещё не попал в кровь», — объяснила терапевт.

В идеале она советует довести дело до рвоты — можно просто засунуть два пальца в рот. После этого надо налегать на жидкость (без градусов), чтобы восстановить баланс, вывести токсины и снизить концентрацию алкоголя.

«Даже кофе сделает вас бодрее. Будет лучше, если вы ещё и съедите чего-нибудь. Как и при похмелье, поможет прогулка на свежем воздухе и нехолодный душ», — добавила врач.

Также она порекомендовала при опьянении хотя бы немного вздремнуть. Это тоже поможет протрезветь — хотя и не очень быстро. А вот чего точно не стоит делать — так это курить, принимать лекарства, бегать, тренироваться или идти в баню.

«Все эти рекомендации ненаучны и могут нанести вред», — подчеркнула Филимонова.