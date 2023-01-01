От каких болезней защитит употребление растительной пищи

Овощи, фрукты и другая растительная пища очень вкусна и к тому же может спасти вашу жизнь. Вот пять причин употреблять таких продуктов как можно больше.

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Научное исследование, проведённое ещё в 1980-х годах китайскими специалистами, показало, что растительная диета помогает предотвратить или вылечить 25 болезней. Данное исследование может быть полезно до сих пор.

Доктор Дана Эллис Ханнес рассказала изданию Eat This, Not That о пяти заболеваниях, при которых может помочь добавление большего количества растительных продуктов в рацион.

Болезни сердца. Обзор 2018 года и исследование 2019 года продемонстрировали, что пища растительного происхождения снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и может улучшить состояние сердца. К тому же подобные продукты уменьшают воспаление и холестериновые бляшки в организме.

Инсульт. Результаты исследования, опубликованные в 2021 году в издании Neurology, показали, что растительная диета снижает вероятность возникновения всех разновидностей инсульта.

Сахарный диабет. Растительная диета способна снизить уровень сахара в крови и воспаление. Объясняется это тем, что при таком рационе человек не употребляет продукты, способствующие развитию воспаления: продукты животного происхождения, обработанные пищевые продукты.

Хроническое заболевание почек. Научная работа 2020 года, опубликованная в Current Opinion in Nephrology and Hypertension, показывает, что диеты на основе растительных продуктов отлично подходят для предотвращения хронической болезни почек. Всё дело в том, что при употреблении подобной пищи снижается кровяное давление и вероятность развития диабета.

Рак молочной железы. Как отмечает Medical News Today, недавнее исследование, проведённое специалистами из Университета Париж-Сакле, продемонстрировало, что растительная диета может снизить риск развития рака груди на 14 %.