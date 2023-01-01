Как не сбить себе режим в новогодние праздники

Зимние каникулы будто подталкивают нас к тому, чтобы изменить привычный образ жизни и начать ложиться под утро, а вставать ближе к обеду (ведь столько интересных сериалов не просмотрено). Они ещё и начинаются с бессонной ночи.

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Однако такие изменения имеют отнюдь не безобидные последствия. Биоритмы нарушаются, из-за чего страдает уже весь организм. То же самое, кстати, возможно не только при тюленинге дома, но и при выезде на отдых в жаркие страны, где совсем другие часовые пояса.

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Как объяснила иммунолог Елена Парецкая, в предновогодние дни у нас прибавляется хлопот и дома, и на работе. Подарки, организация праздников, сбор гостей — с одной стороны, с другой — стремление закончить год с высоко поднятой головой. В результате к самой праздничной ночи организм, как правило, уже подходит в состоянии стресса. И тут маятник логично может качнуться в обратную сторону.

Даже если отсыпаться на праздниках, но делать это в непривычном режиме, можно ситуацию только усугубить, организовав себе сбой биоритмов. Чтобы не довести дело до вреда здоровью, специалист рекомендует не отклоняться от обычного графика сна и бодрствования более, чем на час. В противном случае более вероятными становятся осложнения при болезнях, проблемы с сердцем и желудочно-кишечным трактом.

Дабы не выпасть из биоритмов, рекомендуется чётко планировать время участия в вечеринках и дружеских посиделках, к поездке в другой часовой поезд подготовиться как следует выспавшись и заранее начав корректировать время отхода ко сну (чтобы потом не совершать чреватых для здоровья рывков), пить поменьше напитков с кофеином, по возможности отказавшись от них во второй половине дня.