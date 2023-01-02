Огуречный рассол: почему его лучше не пить

Огуречный рассол издревле считался лучшим средством от тяжелого похмелья. Многие предпочитают думать, что он помогает от цинги и даже способен вылечить пародонтоз. Рассол, действительно, уменьшает головную боль наутро после обильного возлияния алкогольных напитков, но для лечения других болезней его использовать не следует. Этот столь любимый русскими людьми напиток способен нанести организму серьезный вред.

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Первая опасная составляющая огуречного рассола — поваренная соль. Она используется как натуральный консервант, благодаря чему овощи не только приобретают специфический и столь любимый многими соленый вкус, но еще и не портятся достаточно долгое время. Процентное соотношение соли в маринаде для огурцов крайне высоко. Выпить стакан огуречного рассола равносильно оглушению организма ударной дозой пересоленной воды.

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Поваренная соль провоцирует задержку влаги в тканях и увеличивает объем крови. В результате сердце начинает работать в усиленном режиме и «гонять» по венам дополнительный объем жидкости. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями это может сослужить очень плохую службу и даже спровоцировать кризис. Если же у человека уже были инфаркты, пищу лучше подсаливать по минимуму, а о рассоле вообще рекомендуется забыть.

Также очень плохо пересоленная жидкость влияет на почки и пищеварительную систему. Категорически противопоказан огуречный рассол пациентам с панкреатитом, почечных камнях, холециститом, гепатитом. Все эти заболевания он только усугубляет. Не стоит увлекаться рассолом и тем, кто страдает от варикоза. Из-за задержки воды в организме ноги будут опухать сильнее, а вены значительнее увеличиваться в объеме.[С-BLOCK]

Если речь идет о маринаде для хрустящих огурчиков, нельзя забывать и об уксусе. Совсем небольшие порции этой гастрономической добавки приносят здоровому организму пользу. Но в больших количествах уксус крайне вреден. Он слишком агрессивно воздействует на слизистую пищевода, желудка и повышает кислотность. При длительном злоупотреблении огуречным рассолом у человека может развиться гастрит, язвенная болезнь и даже цирроз печени.