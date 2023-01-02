Существуют продукты, которые многие ошибочно принимают за диетические. На самом деле их частое употребление может привести к набору веса. Об этом "Москве 24" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Прежде всего, по словам эксперта, речь идет о злаковых батончиках. В их составе очень часто присутствуют патока или глюкозный сироп, уточнила она.
Специалист заявила, что скрытый сахар также есть в готовых завтраках и обезжиренной молочной продукции. По этой же причине диетолог не рекомендует употреблять часто свежевыжатые и пакетированные соки, чтобы не набрать вес.
Ранее мы писали о продуктах, в которых много сахара.