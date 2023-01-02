Существуют продукты, которые многие ошибочно принимают за диетические. На самом деле их частое употребление может привести к набору веса. Об этом "Москве 24" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Прежде всего, по словам эксперта, речь идет о злаковых батончиках. В их составе очень часто присутствуют патока или глюкозный сироп, уточнила она.

"По-разному завуалированный сахар. Как его не назови, он все равно остается сахаром. Поэтому вся польза сразу нивелируется этими сахарами, то есть мы будем поправляться". Елена Соломатина Врач-диетолог

Специалист заявила, что скрытый сахар также есть в готовых завтраках и обезжиренной молочной продукции. По этой же причине диетолог не рекомендует употреблять часто свежевыжатые и пакетированные соки, чтобы не набрать вес.

"Также опасны продукты, которые обычно стоят на полках полезного питания, скажем, для диабетиков. Это может быть пастила, конфеты на фруктозе. Фруктоза усваивается еще быстрее, чем сахар. Она идет прямиком в кровь и очень быстро вызывает ожирение печени".

Елена Соломатина Врач-диетолог