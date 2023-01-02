Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+8° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
44 минуты назад

Диетолог Соломатила перечислила псевдодиетические продукты, от которых поправляются

Катерина Саломе
Елена Соломатинаэксперт

Существуют продукты, которые многие ошибочно принимают за диетические. На самом деле их частое употребление может привести к набору веса. Об этом "Москве 24" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Прежде всего, по словам эксперта, речь идет о злаковых батончиках. В их составе очень часто присутствуют патока или глюкозный сироп, уточнила она.

"По-разному завуалированный сахар. Как его не назови, он все равно остается сахаром. Поэтому вся польза сразу нивелируется этими сахарами, то есть мы будем поправляться".
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

ТОП-5 продуктов, поддерживающих здоровье зубов

Специалист заявила, что скрытый сахар также есть в готовых завтраках и обезжиренной молочной продукции. По этой же причине диетолог не рекомендует употреблять часто свежевыжатые и пакетированные соки, чтобы не набрать вес.

"Также опасны продукты, которые обычно стоят на полках полезного питания, скажем, для диабетиков. Это может быть пастила, конфеты на фруктозе. Фруктоза усваивается еще быстрее, чем сахар. Она идет прямиком в кровь и очень быстро вызывает ожирение печени".
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Ранее мы писали о продуктах, в которых много сахара.

Здоровье,Видео,Елена Соломатина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители