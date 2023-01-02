8 напитков, от которых советуют отказаться в 2023 году диетологи

Если хочется сбросить пару килограммов в 2023 году, диетологи рекомендуют ограничить употребление восьми напитков.
В соках могут содержать полезные питательные вещества, такие как витамин С и калий, но потребить слишком много калорий из них проще.
В них слишком много добавленного сахара, а значит и много калорий.
Энергия от них часто берётся из большого количества калорий и сахара.
Такие напитки не предназначены для повседневного употребления. Лучше пить простую воду.
Многие исследования связывают газировки с увеличением веса и ожирением.
Чай — полезный напиток из-за содержащихся в нём антиоксидантов, но многие холодные чаи, продающиеся в магазине, подслащены и содержат столько же сахара, сколько и газировка.
Хотя смузи содержат питательные вещества, их калорийность может быть довольно высокой.
Спиртные напитки тоже очень калорийны.