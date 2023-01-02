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26 минут назад

Доказано: если пить много воды, старение замедлится

Ferra.ru

Согласно новому исследованию, взрослые, которые пьют больше воды, кажутся более здоровыми, у них реже развиваются хронические заболевания, а также они дольше живут.

Доказано: если пить много воды, старение замедлится
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Используя данные, собранные у 11 255 взрослых за 30-летний период, исследователи проанализировали связь между уровнями натрия в сыворотке крови, которые повышаются при снижении потребления жидкости, и различными показателями здоровья.

Оказалось, что у взрослых с уровнем натрия в сыворотке выше нормального диапазона вероятность развития хронических заболеваний и признаков биологического старения выше. Люди с более высоким уровнем также чаще умирали в более молодом возрасте.

Здоровье,
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