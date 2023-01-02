Доказано: если пить много воды, старение замедлится

Согласно новому исследованию, взрослые, которые пьют больше воды, кажутся более здоровыми, у них реже развиваются хронические заболевания, а также они дольше живут.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Используя данные, собранные у 11 255 взрослых за 30-летний период, исследователи проанализировали связь между уровнями натрия в сыворотке крови, которые повышаются при снижении потребления жидкости, и различными показателями здоровья.