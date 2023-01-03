Что стоит есть людям с высоким давлением

Для здоровья крайне важно правильно питаться и поддерживать артериальное давление в норме. Некоторые продукты способствуют его снижению и нормализации.

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Из-за большого количества соли в рационе может развиться гипертония. Поэтому стоит снизить ее употребление и меньше солить еду. Также стоит отказаться от обилия специй. Будет полезно есть нежирную рыбу и овощи два раза в неделю.

При гипертонии поможет диета, в которой будет содержаться много фруктов, орехов и семян. Важно исключить рафинированные углеводы из привычного рациона. Они содержатся в пасте, хлебе и белом рисе.

Калий помогает выводить лишнюю соль из организма. Им богаты лосось, томатная паста, белая фасоль, сладкий картофель и бананы. Важно есть эти продукты тем, кто испытывает проблемы с гипертонией, сообщает «ФАН».