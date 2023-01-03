Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+13° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
2 часа назад

Что стоит есть людям с высоким давлением

РИА "ФедералПресс"

Для здоровья крайне важно правильно питаться и поддерживать артериальное давление в норме. Некоторые продукты способствуют его снижению и нормализации.

Что стоит есть людям с высоким давлением
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Из-за большого количества соли в рационе может развиться гипертония. Поэтому стоит снизить ее употребление и меньше солить еду. Также стоит отказаться от обилия специй. Будет полезно есть нежирную рыбу и овощи два раза в неделю.

При гипертонии поможет диета, в которой будет содержаться много фруктов, орехов и семян. Важно исключить рафинированные углеводы из привычного рациона. Они содержатся в пасте, хлебе и белом рисе.

Калий помогает выводить лишнюю соль из организма. Им богаты лосось, томатная паста, белая фасоль, сладкий картофель и бананы. Важно есть эти продукты тем, кто испытывает проблемы с гипертонией, сообщает «ФАН».

Ранее «ФедералПресс» писал о том, в каких случаях кофе удваивает риск смерти. Важно быть осторожными тем, у кого проблемы с давлением.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители