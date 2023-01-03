3 главных продуктах, которые помогают бороться с запахом изо рта

Неприятный запах изо рта появляется, когда в слюне образуются летучие соединения серы, и если избавиться от них, то и проблема пропадёт. Эти соединения создаются бактериями, которые живут в остатках пищи — именно поэтому важно следить за гигиеной рта. Но, помимо этого, есть и другие способы побороть запах — например, помогут пробиотики.
Учёные просмотрели результаты испытаний, участниками которых стали около 300 человек. Специалисты исследовали их полость рта и наличие факторов, приводящих к развитию неполезных бактерий — количество зубного налёта и органических остатков на языке. И оказалось, что на исчезновение этих бактерий могут повлиять пробиотические продукты, например йогурт, суп мисо или хлеб на закваске.
Но вряд ли от плохого запаха изо рта удастся избавиться, если просто налопаться йогурта. Один из критериев успеха — качественная гигиена рта, поэтому важно не забывать чистить зубы и язык. Казалось бы, чего проще, но стоматологи рассказали, что на самом деле многие россияне не знают, как правильно это делать. Вот тут стоит почитать их советы — можно почерпнуть много нового.