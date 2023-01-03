3 главных продуктах, которые помогают бороться с запахом изо рта

Неприятный запах изо рта появляется, когда в слюне образуются летучие соединения серы, и если избавиться от них, то и проблема пропадёт. Эти соединения создаются бактериями, которые живут в остатках пищи — именно поэтому важно следить за гигиеной рта. Но, помимо этого, есть и другие способы побороть запах — например, помогут пробиотики.

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Учёные просмотрели результаты испытаний, участниками которых стали около 300 человек. Специалисты исследовали их полость рта и наличие факторов, приводящих к развитию неполезных бактерий — количество зубного налёта и органических остатков на языке. И оказалось, что на исчезновение этих бактерий могут повлиять пробиотические продукты, например йогурт, суп мисо или хлеб на закваске.