5 признаков, что пора устроить разгрузочный день

Знаем-знаем, праздничные выходные в самом разгаре, а в холодильнике остался недоеденный оливье. Но мы заботимся о вас, так что собрали признаки, указывающие на то, что пора перестать объедаться вредной пищей. Желудку тоже нужен отдых на каникулах!
Если после очередного вкусного перекуса вас тошнит, вздулся живот и пришла изжога, вашему организму явно пришлась «не по душе» трапеза. Подумайте только о своей печени, которую вы каждый день перегружаете жирами! Если продолжите ее обижать, есть риск получить в отместку гастриты, панкреатиты и прочую гадость.
Приемы пищи в первую очередь должны давать вам силы, а не отнимать их, ведь еда — топливо для организма. Если после плотного обеда вас клонит в сон, советуем пересмотреть свой рацион. Прочь постоянную усталость и апатию!
Иногда за столом бывает сложно вовремя остановиться. Да и как не запить вкусный ужин чаем со сладеньким? Зато потом придет бессонница –– еще один верный признак того, что пора бы рот на замок.
Пришло время вспомнить золотое правило: из-за стола надо вставать чуточку голодным. Не давать своему организму передохнуть и каждый час закидывать в себя остатки с новогоднего стола — это не дело.
Сколько жвачку не жуй, а во рту все равно будто кошки нагадили — один из очевиднейших признаков переедания. Пора бы вам (да и нам) начать выстраивать здоровые отношения с едой — отодвигать прошлогодние салаты в сторону и начинать правильно питаться!