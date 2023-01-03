5 признаков, что пора устроить разгрузочный день

Знаем-знаем, праздничные выходные в самом разгаре, а в холодильнике остался недоеденный оливье. Но мы заботимся о вас, так что собрали признаки, указывающие на то, что пора перестать объедаться вредной пищей. Желудку тоже нужен отдых на каникулах!

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Плохо после еды

Если после очередного вкусного перекуса вас тошнит, вздулся живот и пришла изжога, вашему организму явно пришлась «не по душе» трапеза. Подумайте только о своей печени, которую вы каждый день перегружаете жирами! Если продолжите ее обижать, есть риск получить в отместку гастриты, панкреатиты и прочую гадость.

Низкая работоспособность

Приемы пищи в первую очередь должны давать вам силы, а не отнимать их, ведь еда — топливо для организма. Если после плотного обеда вас клонит в сон, советуем пересмотреть свой рацион. Прочь постоянную усталость и апатию!

Бессонница

Иногда за столом бывает сложно вовремя остановиться. Да и как не запить вкусный ужин чаем со сладеньким? Зато потом придет бессонница –– еще один верный признак того, что пора бы рот на замок.

Не успеваете проголодаться

Пришло время вспомнить золотое правило: из-за стола надо вставать чуточку голодным. Не давать своему организму передохнуть и каждый час закидывать в себя остатки с новогоднего стола — это не дело.

Неприятный привкус во рту