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58 минут назад

Как вернуться в форму после новогоднего застолья: лайфхак от диетолога

РИА "ФедералПресс"

После новогоднего застолья организм требует разгрузки. Но резко сокращать количество потребляемых калорий или вовсе голодать не стоит – это грозит негативными последствиями. Как правильно составить и что должно входить в меню разгрузочных дней, рассказала диетолог сервиса правильного питания Level Kitchen Татьяна Мещерякова.

Как вернуться в форму после новогоднего застолья: лайфхак
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«После праздничной трапезы нельзя резко переходить на голод или низкокалорийную диету. Организм и так находится в стрессе от обилия тяжелой еды и сочетания несочетаемых продуктов», – пояснила врач, беседуя с РИА Новости.

Мещерякова отметила, что голодание или любая диета могут усугубить ситуацию и вогнать организм в еще более стрессовую ситуацию. Поэтому к разгрузке необходимо подходить грамотно.

В дневном рационе, по словам диетолога, должны быть супы из овощей, соки, а также салаты из фруктов и зелени. От жирного мяса, полуфабрикатов, колбас, булочек, хлеба и алкоголя нужно отказаться.

Здоровье,Татьяна Мещерякова,
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