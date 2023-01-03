Как вернуться в форму после новогоднего застолья: лайфхак

После новогоднего застолья организм требует разгрузки. Но резко сокращать количество потребляемых калорий или вовсе голодать не стоит – это грозит негативными последствиями. Как правильно составить и что должно входить в меню разгрузочных дней, рассказала диетолог сервиса правильного питания Level Kitchen Татьяна Мещерякова.

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«После праздничной трапезы нельзя резко переходить на голод или низкокалорийную диету. Организм и так находится в стрессе от обилия тяжелой еды и сочетания несочетаемых продуктов», – пояснила врач, беседуя с РИА Новости.

Мещерякова отметила, что голодание или любая диета могут усугубить ситуацию и вогнать организм в еще более стрессовую ситуацию. Поэтому к разгрузке необходимо подходить грамотно.