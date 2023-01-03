Какие продукты снизят давление при потреблении дважды в неделю

Количество белого хлеба, пасты и риса лучше сократить.

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Повышенное артериальное давление – одно из распространённых заболеваний в мире. Оно создает повышенную нагрузку на системы и органы, что приводит к инфаркту, инсульту, заболеваниям почек.

На кровяное давление могут оказывать влияние продукты. Одна из главных причин гипертонии – частое употребление соли. Нормализовать повышенное давление помогает правильная диета.

Доктор Брайан посоветовал употреблять в пищу жирную рыбу и овощи, написало Daily Express.

Врач посоветовал перейти на диету, богатую фруктами, орехами, овощами, жирной рыбой. Доктор Брайан порекомендовал уменьшить количество белой пасты, белого риса и белого хлеба.