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1 час назад

Daily Express: для снижения давления нужно 2 раза в неделю употреблять овощи и жирную рыбу

runews24.ru

Количество белого хлеба, пасты и риса лучше сократить.

Какие продукты снизят давление при потреблении дважды в неделю
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Повышенное артериальное давление – одно из распространённых заболеваний в мире. Оно создает повышенную нагрузку на системы и органы, что приводит к инфаркту, инсульту, заболеваниям почек.

На кровяное давление могут оказывать влияние продукты. Одна из главных причин гипертонии – частое употребление соли. Нормализовать повышенное давление помогает правильная диета.

Доктор Брайан посоветовал употреблять в пищу жирную рыбу и овощи, написало Daily Express.

Врач посоветовал перейти на диету, богатую фруктами, орехами, овощами, жирной рыбой. Доктор Брайан порекомендовал уменьшить количество белой пасты, белого риса и белого хлеба.

Лишнюю соль из организма поможет вывести калий. Он содержится в томатной пасте, лососе, сладком картофеле, белой фасоли и бананах. Эти продукты тоже нужно включать в свой рацион.

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