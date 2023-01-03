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48 минут назад

С новым весом! Россиянам рассказали, как не набрать лишнего после праздников

Секрет Фирмы

Новогодние праздники начинаются с обильного пира салатиками, горячим и алкоголем, а затем обычно продолжаются в том же духе вплоть до трудовых будней. Поэтому неудивительно, что к ним россияне подходят уже с небольшим балластом в районе талии — а кто и с большим... Поэтому диетолог Наталья Круглова рассказала о способах не набрать после праздничных застолий.

Россиянам рассказали, как не набрать лишнего после праздников
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам специалиста, если обжираловка случилась однажды, и то на новогоднюю ночь, то, скорее всего, волноваться за вес нечего — организм справится с единичным стрессом и в итоге восстановится. Но если праздничный стол растягивается до бесконечности, то тут уже можно бить тревогу.

Что сделать, чтобы после праздников не встретить мир бегемотиком? Рассказала диетолог Наталья Круглова. По её словам, важно правильно организовать питание в течение дня. Под этим она подразумевала, что нужны полноценные приёмы пищи, которые не перемежаются и не сдвигаются из-за кусочничества.

При этом важно часто включать в них овощи и фрукты, а между завтраком, обедом и ужином каждый час выпивать по стакану воды. Она поможет бороться с голодом и интоксикацией, а ещё снизит нагрузку на печень, которой и так придётся не очень легко.

По поводу приёмов пищи можно подробнее почитать тут, но если вкратце, то лучше выбирать что-то одно, например, салат или вообще какой-то один продукт, чтобы организму было проще его переварить.

Здоровье,Наталья Круглова,
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