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1 час назад

Хрустят суставы? Какие продукты нужно есть, чтобы этого не было

Секрет Фирмы

Суставы быстро изнашиваются, а иногда даже начинают хрустеть. Диетолог Людмила Микитюк рассказала, как укрепить их, чтобы они оставались здоровыми как можно дольше. По словам специалиста, в повседневный рацион просто нужно добавить определённые продукты. К примеру, Микитюк рекомендует налегать на жирные сорта рыб, ведь они богаты омега-3. Речь о сардинах, лососе, форели, осётре и некоторых других. Эксперт назвала и другие продукты, которые помогут в укреплении суставов.

Хрустят суставы? Какие продукты нужно есть, чтобы этого не было
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам диетолога, жирные кислоты уменьшают боли и утреннюю скованность у страдающих от ревматоидного артрита. Учёные рекомендуют включать рыбу в курс обязательной немедикаментозной терапии этого заболевания, сказала она. Микитюк напомнила, что именно морская рыба считается источником витамина D, дефицит которого может спровоцировать артрит. Эксперт советует есть как минимум две порции рыбы (по 200 г) в неделю.

Ещё важно для укрепления суставов есть чеснок, потому что содержащиеся в нём вещества обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Это поможет сохранить суставы здоровыми. Медик подчеркнула, что чеснок поддерживает иммунитет и препятствует появлению остеоартроза. Рекомендуется съедать по 2-3 зубчика чеснока в день.

Диетолог призвала налегать и на грецкие орехи, ведь они также обладают противовоспалительным действием. По её словам, присутствие этого ореха в рационе положительно влияет на течение ревматоидного артрита.

«Эффекты связаны с содержанием полезных полиненасыщенных жиров, которые снижают болевой синдром, скованность после сна и улучшают общее состояние», — объяснила она.

Кроме грецких орехов подойдут фисташки, арахис, фундук и миндаль. Они тоже содержат массу полезных веществ и рекомендованы к приёму больным с ревматизмом.

Здоровье,
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