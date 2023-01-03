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2 часа назад

Пять утренних привычек, которые сделают ваше тело здоровым и подтянутым

Ferra.ru

Если ваша цель - придерживаться здорового образа жизни, то важно начинать это делать с самого утра. Вот какие привычки вам стоит завести.

5 привычек, которые сделают ваше тело здоровым и подтянутым
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Утренние полезные привычки не потребуют от вас невероятных усилий, но в то же время улучшат ваше тело и здоровье. Вот пять шагов, которые вам стоит предпринять.

Увлажнение. Первым делом с утра вы должны выпить немного воды. Это обеспечит хорошую работу обмена веществ, клеток, когнитивных и общих физических способностей.

Движение. Уделите всего несколько минут лёгкой растяжке и гимнастике. Так вы расслабите суставы, улучшите кровообращение, заставите мозг работать.

Наслаждение солнцем. Солнечный свет улучшает настроение и в целом крайне важен для поддержания здорового циркадного ритма. Благодаря этому вы будете лучше спать по ночам, а днём чувствовать себя более энергичным.

Пенные валики. Они позволяют расслабить мышцы. Это даст возможность вашим мышцам и суставам свободно двигаться. Согласно научным исследованиям, вы также будете реже сталкиваться с болями, улучшите гибкость и подвижность суставов. Каждое утро несколько минут уделяйте крупным группам мышц.

Здоровый завтрак. Вместо сладких хлопьев или выпечки сделайте себе завтрак, состоящий из белка, полезных жиров и углеводов. Пример такого завтрака - греческий йогурт со свежими фруктами и мёдом или яичница-болтунья с овощами и авокадо.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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