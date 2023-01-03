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45 минут назад

Ешьте этот продукт каждый день, чтобы снизить холестерин

Ferra.ru

Согласно результатам метаанализа, охватывающего существующие исследования, у людей, которые регулярно едят тёмный шоколад, показатели общего холестерина и «плохого» холестерина, ниже, чем у остальных. Об этом рассказала доктор Дебора Ли.

Ешьте этот продукт каждый день, чтобы снизить холестерин
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Известно, что питание играет большую роль в регулировании уровня холестерина. Причём одни продукты снижают показатели холестерина, а другие - наоборот, повышают.

Для снижения уровня холестерина в крови доктор Дебора Ли из Dr Fox Online Pharmacy посоветовала есть тёмный шоколад. Всё дело в том, что в таком шоколаде много сухих веществ какао, которые отличаются антиоксидантными свойствами. Кроме того, какао содержит большое количество флавоноидов, полезных для организма.

Также в научной статье 2011 года, опубликованной в Европейском журнале клинического питания, указывалось следующее. У людей, которые регулярно употребляли тёмный шоколад, общий холестерин и «плохой» холестерин значительно снизились.

Кроме того, известно, что тёмный шоколад положительно влияет на артериальное давление и на функции эндотелия (клеточной стенки). За счёт этого он способен снизить риск развития болезней сердца.

Оптимальное количество тёмного шоколада в день, по словам врача, - это всего 1-2 квадратика.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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