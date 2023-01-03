Пей и худей. Диетолог перечислила напитки для фигуры мечты

Многие россияне задумываются об идеальной фигуре, но хотят добиться её, не прикладывая особых усилий. В идеале, конечно, вообще не вставать с дивана… Правда, это так не работает. Но есть простые методы, которые помогут организму сбросить вес. Например, пить. Но не абы что — а конкретные напитки. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Мансурова.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам эксперта, лучший напиток для похудения — это обычная вода. Она выводит токсины и шлаки, а также улучшает состояние кожи. И лучше, если это будет чистая негазированная или талая вода. Её можно использовать для приготовления чая, травяных отваров и любых других диетических напитков. Но не стоит забывать о температуре: горячее питьё быстрее всасывается и создаёт чувство насыщения, а холодное — ускоряет выработку желудочного сока и упрощает переваривание пищи.

«Чашка горячего чая, выпитая за 20 минут до еды, поможет снизить аппетит, а стакан холодной воды во время приёма пищи ускорит процессы пищеварения. Не стоит часто пить минеральную воду. Во-первых, у каждого вида имеются противопоказания, а во-вторых, сульфаты, находящиеся в ней, мешают усвоению кальция», — объяснила Мансурова.

Также полезна кокосовая вода: в ней немного калорий, зато масса нутриентов, которые понижают давление, выводят из организма холестерин и стабилизируют уровень глюкозы. Вслед за ней по полезности эксперт выделила воду с лимоном, которая притупляет чувство голода, стимулирует процессы пищеварения и способствует расщеплению липидов.