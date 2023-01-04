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58 минут назад

Из пользы во вред: что нельзя добавлять в чашку с кофе

Ferra.ru

Кофе из бодрящего и согревающего напитка может оказаться вредным, если пить его с некоторыми добавками.

Из пользы во вред: что нельзя добавлять в чашку с кофе
Фото: Ferra.ruFerra.ru

К таковым относятся сахар, в том числе коричневый, который ничуть не полезнее обычного рафинада, сахарные сиропы, топинги, которые богаты ароматизаторами и красителями, жирные сливки, шоколад, зефир и маршмеллоу.

Эти добавки — суточная норма сахара. К тому же кофе зачастую не обходится без десерта, что добавляет быстрых углеводов и пустых калорий, а вместе со сливками это всерьёз нагружает организм. В итоге после такого, казалось бы, сытного перекуса, превышающего норму полноценного обеда с белком, быстро наступает острое чувство голода, в итоге — набор веса.

Такой напиток может спровоцировать расстройство кишечника или обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, акне и набор лишнего веса. Кроме того, из-за столь большого количества сахара может произойти резкий скачок инсулина в крови.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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