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46 минут назад

Врач предупредила об опасности гриппа во время беременности

Lenta.ruиещё 1

Терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова в беседе с Ura.ru предупредила об опасности, которая может возникнуть в том случае, если женщина заболеет гриппом во время беременности. По ее словам, в этом случае у плода повышается риск врожденных пороков, а также задержки в развитии.

Врач предупредила об опасности гриппа во время беременности
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«На ранних сроках вирус очень опасен для будущего ребенка. Именно в первые месяцы происходит формирование внутренних органов малыша, поэтому возрастает риск развитие врожденных пороков у плода, не вынашивание, преждевременные роды», — заявила специалист.

Она добавила, что начиная с третьего триместра риски осложнений при беременности значительно снижаются, однако остается возможным инфицирование плаценты, что может привести к плацентарной недостаточности, преждевременным родам и задержке в развитии плода.

Константинова также отметила, что риск возникновения осложнений у беременных из-за гриппа увеличивается в четыре раза. В связи с этим она рекомендует вынашивающим ребенка женщинам обращаться к врачу в случае проявления первых симптомов заболевания., а также проводить профилактику.

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