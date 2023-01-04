Врач предупредила об опасности гриппа во время беременности

Терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова в беседе с Ura.ru предупредила об опасности, которая может возникнуть в том случае, если женщина заболеет гриппом во время беременности. По ее словам, в этом случае у плода повышается риск врожденных пороков, а также задержки в развитии.

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«На ранних сроках вирус очень опасен для будущего ребенка. Именно в первые месяцы происходит формирование внутренних органов малыша, поэтому возрастает риск развитие врожденных пороков у плода, не вынашивание, преждевременные роды», — заявила специалист.

Она добавила, что начиная с третьего триместра риски осложнений при беременности значительно снижаются, однако остается возможным инфицирование плаценты, что может привести к плацентарной недостаточности, преждевременным родам и задержке в развитии плода.