Россиянам рассказали, как не нарваться на паленый алкоголь

К сожалению, некоторые россияне воспринимают новогодние каникулы как время, которое можно потратить на постоянное употребление алкогольных напитков. Опустим даже тот факт, что само по себе употребление и уж тем более злоупотребление даже качественным алкоголем ужасно вредно. Что уж говорить о контрафактном. О том, как его распознать, рассказали сотрудники Следственного комитета.