Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+19° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Россиянам рассказали, как не нарваться на палёный алкоголь

Секрет Фирмыиещё 1

К сожалению, некоторые россияне воспринимают новогодние каникулы как время, которое можно потратить на постоянное употребление алкогольных напитков. Опустим даже тот факт, что само по себе употребление и уж тем более злоупотребление даже качественным алкоголем ужасно вредно. Что уж говорить о контрафактном. О том, как его распознать, рассказали сотрудники Следственного комитета.

Россиянам рассказали, как не нарваться на паленый алкоголь
Фото:  Louis Hansel / Unsplash Louis Hansel / Unsplash

По словам представителей следкома, чаще всего алкогольный контрафакт продают в нелегальных торговых точках, стихийных рынках, а также интернет-сайтах.

«Приобретая алкогольную продукцию, необходимо обращать внимание на цену — оригинальные спиртные напитки не могут стоить дешевле минимальной цены, установленной приказами Министерства финансов РФ. Покупатель должен удостовериться в подлинности алкогольной продукции и обращать внимание на внешний вид бутылки (отсутствие загрязнений, повреждений, плотно прилегающий колпачок к стеклу, отсутствие примесей и осадка в содержимом), информация на марке должна совпадать с данными на этикетке бутылки», — рассказали в ведомстве.

Логично, что, покупая под видом популярных марок некачественный алкоголь, россияне подвергают жизнь и здоровье огромному риску. Всё потому, что жидкость, которой недобросовестные производители заменяют спирт, содержит много опасных компонентов — например, метанол.

Здоровье,Следственный комитет,Минфин России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители