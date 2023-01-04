Россиянам рассказали, как не нарваться на паленый алкоголь

К сожалению, некоторые россияне воспринимают новогодние каникулы как время, которое можно потратить на постоянное употребление алкогольных напитков. Опустим даже тот факт, что само по себе употребление и уж тем более злоупотребление даже качественным алкоголем ужасно вредно. Что уж говорить о контрафактном. О том, как его распознать, рассказали сотрудники Следственного комитета.
По словам представителей следкома, чаще всего алкогольный контрафакт продают в нелегальных торговых точках, стихийных рынках, а также интернет-сайтах.
«Приобретая алкогольную продукцию, необходимо обращать внимание на цену — оригинальные спиртные напитки не могут стоить дешевле минимальной цены, установленной приказами Министерства финансов РФ. Покупатель должен удостовериться в подлинности алкогольной продукции и обращать внимание на внешний вид бутылки (отсутствие загрязнений, повреждений, плотно прилегающий колпачок к стеклу, отсутствие примесей и осадка в содержимом), информация на марке должна совпадать с данными на этикетке бутылки», — рассказали в ведомстве.
Логично, что, покупая под видом популярных марок некачественный алкоголь, россияне подвергают жизнь и здоровье огромному риску. Всё потому, что жидкость, которой недобросовестные производители заменяют спирт, содержит много опасных компонентов — например, метанол.