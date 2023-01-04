Как правильно вести дневник тренировок

Записи иногда дают возможность увидеть то, чего мы никогда бы не заметили.

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Многие спортсмены ведут дневник тренировок. Зачем? Всё очень просто: для самоконтроля. У очень успешных спортсменов дневники заменяются целым штатом специалистов, которые следят за тренировочным процессом. А тем, кто пока не достиг такого уровня, приходится пользоваться заметками.

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И надо сказать, что уровень вашей подготовки не играет в этом вопросе никакой роли. Вне зависимости от опыта любому спортсмену будет полезно вести записи, в которых он будет учитывать все детали тренировок.

Даже очень опытному пауэрлифтеру бывает непросто держать в голове всю необходимую информацию о предстоящих нагрузках, и эту проблему с лёгкостью решает дневник.

Анна Мотина, тренер World Class: Дневник тренировок – это священное писание для любого спортсмена. У каждой тренировочной программы есть конечная цель, дневник тренировок помогает эту цель достигнуть. Вот, например, сегодня у спортсмена жим ногами, открываем дневник, в прошлые две недели он жал шесть подходов по 6–12 повторений с весом от 80 до 140 кг. В дневнике отмечено, что конечный вес даётся свободно, есть запас сил, значит, сегодня спортсмен будет пробовать увеличивать веса на 5–10 кг. В цикличных видах спорта контролю подлежат расстояние, скорость, время и пульс спортсмена. Эти данные помогают построить грамотную тренировку и подготовиться к марафону или триатлону.

Дневник тренировок: что он в себя включает?

Если хочешь сделать что-то хорошо, предусмотри всё до мелочей. Проконтролируй, пропиши каждую деталь, отработай алгоритм, который приведёт тебя к успеху. Так же и в спорте.

Дневник содержит в себе расписание тренировок на неделю, план отдельно взятой тренировки, рабочие веса, длительность выполнения упражнений, а также самочувствие после выполненных подходов.

Кто-то скажет: да зачем нужно так подробно всё прописывать? Дело в том, что заметки помогают правильно организовать себя, своё время и силы. От вас потребуется лишь записывать все аспекты тренировок, которые перечислены выше. Скучно? Возможно, но игра стоит свеч.

Организованность: кому поможет дневник тренировок?

Самоорганизация – сложная штука, в той или иной степени она есть у каждого, но далеко не всем её хватает. Дневник тренировок – отличное решение этой проблемы.

Он упорядочивает все необходимые данные о занятиях, помогает следить за прогрессом, и это, кстати говоря, очень мотивирует. Ведь в дневнике видны даже самые небольшие достижения.

Любому спортсмену будет приятно видеть свои результаты. Это определённо добавит желания заниматься дальше и добиваться успехов.

Как вести дневник тренировок?

Тут всё индивидуально: можно вести аутентичным путём, то есть записывать всё в тетрадку или блокнот. Но на это вы потратите значительно больше времени, чем если будете вести его на электронных девайсах.

Сейчас существует множество приложений, которые позволяют тщательно отслеживать тренировочный процесс.