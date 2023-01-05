Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+15° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Майонез в небольших количествах оказался полезен для сердца

Ferra.ruиещё 1

Майонез не так вреден, как обычно считают. В этом продукте немало полезных для сердца веществ.

Майонез в небольших количествах оказался полезен для сердца
Фото: FerraFerra

Так, майонез, при условии, что приготовлен продукт самостоятельно, содержит масло и яичный желток, богатые жирными кислотами. В малых количествах это благотворно влияет на сердечную мышцу и сосуды.

Также в составе майонеза витамины A, D, E и K, которые одновременно являются и антиоксидантами.

Но майонез, тем не менее, жирный продукт, поэтому есть его можно изредка и в небольших количествах. В противном случае можно дойти до ожирения.

А чтобы майонез был действительно полезным, лучше всего готовить его самостоятельно. Для этого следует взбить лимонный сок, яичный желток, соль и растительное масло. Когда получится однородная масса необходимой плотности, в неё добавляется горчица.

«Майонез полезен для сердца. В конце концов, его основные компоненты (масло и яичный желток) богаты незаменимыми жирными кислотами с акцентом на наиболее желательные для здоровья омега-3 кислоты. Они благотворно влияют на состояние сердца и работу всей сердечно-сосудистой системы. Слишком низкий уровень омега-3 ослабляет сердце, увеличивает риск развития ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда», — сказано в материале издания ИноСМИ.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Здоровье,Майонез,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители