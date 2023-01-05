Майонез в небольших количествах оказался полезен для сердца

Майонез не так вреден, как обычно считают. В этом продукте немало полезных для сердца веществ.

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Так, майонез, при условии, что приготовлен продукт самостоятельно, содержит масло и яичный желток, богатые жирными кислотами. В малых количествах это благотворно влияет на сердечную мышцу и сосуды.

Также в составе майонеза витамины A, D, E и K, которые одновременно являются и антиоксидантами.

Но майонез, тем не менее, жирный продукт, поэтому есть его можно изредка и в небольших количествах. В противном случае можно дойти до ожирения.

А чтобы майонез был действительно полезным, лучше всего готовить его самостоятельно. Для этого следует взбить лимонный сок, яичный желток, соль и растительное масло. Когда получится однородная масса необходимой плотности, в неё добавляется горчица.

«Майонез полезен для сердца. В конце концов, его основные компоненты (масло и яичный желток) богаты незаменимыми жирными кислотами с акцентом на наиболее желательные для здоровья омега-3 кислоты. Они благотворно влияют на состояние сердца и работу всей сердечно-сосудистой системы. Слишком низкий уровень омега-3 ослабляет сердце, увеличивает риск развития ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда», — сказано в материале издания ИноСМИ.