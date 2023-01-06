Какие упражнения дома заменят поход в спортзал

Часто человек хотел бы улучшить свою физическую форму и заниматься фитнесом, да только у него попросту не хватает времени на походы в спортзал. Но это не беда, ведь можно заниматься спортом даже дома. Спортивный физиолог Никита Скрипник рассказал, какие именно упражнения можно делать в домашних условиях. По его словам, чем больше суставов задействовано, тем больше нагрузка.
«Одно из самых энергоёмких упражнений, которое можно делать в домашних условиях, — это выпады. В нём задействованы почти все мышцы ног, а они составляют почти 70% от массы тела. Также хорошо расходуют энергию приседания и обратные отжимания», — рассказал физиолог.
Но при этом следует быть аккуратным, так как выпады подходят не для каждого человека. Их можно заменить на короткие комплексы с эспандером.
Это могут быть сгибание на бицепс, подъём рук через стороны, приведение руки перед собой, горизонтальная тяга, горизонтальный жим или тяга в наклоне.
Скрипник отметил, что даже минимальная физическая активность поможет поддерживать тело в тонусе.