Какие упражнения дома заменят поход в спортзал

Часто человек хотел бы улучшить свою физическую форму и заниматься фитнесом, да только у него попросту не хватает времени на походы в спортзал. Но это не беда, ведь можно заниматься спортом даже дома. Спортивный физиолог Никита Скрипник рассказал, какие именно упражнения можно делать в домашних условиях. По его словам, чем больше суставов задействовано, тем больше нагрузка.