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27 минут назад

Россиянам рассказали, какие упражнения дома заменят поход в спортзал

Секрет Фирмыиещё 1

Часто человек хотел бы улучшить свою физическую форму и заниматься фитнесом, да только у него попросту не хватает времени на походы в спортзал. Но это не беда, ведь можно заниматься спортом даже дома. Спортивный физиолог Никита Скрипник рассказал, какие именно упражнения можно делать в домашних условиях. По его словам, чем больше суставов задействовано, тем больше нагрузка.

Какие упражнения дома заменят поход в спортзал
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«Одно из самых энергоёмких упражнений, которое можно делать в домашних условиях, — это выпады. В нём задействованы почти все мышцы ног, а они составляют почти 70% от массы тела. Также хорошо расходуют энергию приседания и обратные отжимания», — рассказал физиолог.

Но при этом следует быть аккуратным, так как выпады подходят не для каждого человека. Их можно заменить на короткие комплексы с эспандером.

Это могут быть сгибание на бицепс, подъём рук через стороны, приведение руки перед собой, горизонтальная тяга, горизонтальный жим или тяга в наклоне.

Скрипник отметил, что даже минимальная физическая активность поможет поддерживать тело в тонусе.

Здоровье,
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